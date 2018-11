Cecchi Paone e la Marchesa contro la Monsè: “Chiamate il Telefono Azzurro"

Non c’è pace per Maria Monsè. L’attrice, dopo il carrozza-gate con la (presunta) Marchesa d’Aragona, ora deve difendersi dagli attacchi della stessa Daniela Del Secco e di Alessandro Cecchi Paone. Già nella Casa il rapporto tra i tre era più che turbolento, ma a ‘Domenica Live’ lo scontro è passato a un altro livello. Il motivo? Perla Maria, la figlia tredicenne di Maria Monsè. La Marchesa ha attaccato: “Chiamate il Telefono Azzurro e salvate Perla Maria da sua madre”. Sulla stessa linea di pensiero anche Alessandro Cecchi Paone: “Esistono dei documenti che difendono l’immagine dei minori. La Carta di Treviso, per esempio. Strumentalizzare così i minori è vergognoso”. Ma la Monsè non ci sta e ribatte: “Perla Maria ha tredici anni e ragiona con la sua testa e voleva dire determinate cose e io come madre gliel’ho lasciato fare”. Anche Daniele Interrante, ospite nel salotto di Barbara D’Urso, crede poco alle sue parole: “È evidente che stai strumentalizzando tua figlia”.