Carolyn Smith rivela: "Il tumore si è risvegliato, ma continuo a lottare”

"Ci sono due notizie, una buona e una meno buona", così esordisce Carolyn Smith su Instagram comunicando ai follower l'esito degli ultimi esami medici, passaggio obbligato della sua continua lotta contro il cancro. "Quella buona: non ci sono cellule tumorali in giro per il corpo. Quella meno buona: il tumore non è andato via e si è risvegliato un po'", rivela la giudice di "Ballando con le Stelle".