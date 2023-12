Da cane da abbattere perché cieco a star dei social, la storia di Marley

Adottato in provincia di Pisa, il pastore tedesco è stato addestrato per aiutare la Protezione Civile a trovare le persone disperse

Trasformare la propria disabilità in un punto di forza per diventare una star dei social e supportare la Protezione Civile nella ricerca delle persone scomparse. È la storia del cane Marley, un pastore tedesco nato cieco cinque anni fa in un allevamento e abbandonato in un canile di Bari, prima di essere adottato da Carlotta e Marco, una coppia in provincia di Pisa. Qui, con il prezioso supporto dei suoi nuovi padroni, ha saputo sviluppare gli altri sensi fino a essere addestrato per aiutare la Protezione Civile a trovare le persone scomparse grazie al suo fiuto.

"È molto facile trovare un cane guida per una persona non vedente, mentre è molto raro trovare un umano guida per un cane cieco", commenta a "Pomeriggio Cinque" Carlotta Nelli, che in prima persona gestisce le pagine social del suo Marley. "Lui è sempre allegro, vive felice con quello che ha non pensando a quello che ha perso. E noi, proprio per dimostrare quando un cane disabile possa essere felice, raccontiamo ogni giorno su Facebook e Instagram la sua vita a colori".