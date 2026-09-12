Da domenica 13 settembre, alle ore 11.50, su Canale 5, tornano le puntate inedite di "Melaverde", condotte dalla coppia Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Giunta alla 28esima edizione, la rubrica prosegue e rinnova il racconto per immagini, delle bellezze del nostro Paese: territorio e tradizioni, talento e passione ma, soprattutto, perseveranza: quella di chi si impegna in prima persona, per la salvaguardia di agricoltura e ambiente.
Ellen Hidding raggiungerà l’Appennino umbro, nel cuore della Valnerina, tra Norcia e la piana di Castelluccio, nello straordinario scenario del Parco Nazionale dei Monti Sibillini: un territorio dove i campi di lenticchia, le fioriture selvatiche e i grandi spazi in quota trasformano l’altopiano in un mosaico di colori capace di lasciare senza parole. Vincenzo Venuto si recherà invece sulle Alpi orientali italiane, per raccontare le avventure di coloro che hanno scelto di fare della montagna non soltanto il proprio ambiente di vita, ma anche il centro della propria attività e della propria passione.