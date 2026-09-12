Da domenica 13 settembre, alle ore 11.50, su Canale 5, tornano le puntate inedite di "Melaverde", condotte dalla coppia Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Giunta alla 28esima edizione, la rubrica prosegue e rinnova il racconto per immagini, delle bellezze del nostro Paese: territorio e tradizioni, talento e passione ma, soprattutto, perseveranza: quella di chi si impegna in prima persona, per la salvaguardia di agricoltura e ambiente.