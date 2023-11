Su Canale 5 una serata con "Franco Califano, l'ultimo poeta"

Su Canale 5 una serata dedicata a un grande autore che ha lasciato un segno nella musica italiana: Franco Califano.

Sabato 18 novembre, in seconda serata, va in onda lo Speciale Tg5 "Franco Califano. L'ultimo poeta". Realizzato dalla testata diretta da Clemente J. Mimun, firmato da Susanna Galeazzi e a cura di Claudio Fico, "L'ultimo poeta" è un ritratto a tutto campo, di un artista che ha scritto 1.200 canzoni, tante indimenticabili, come "Tutto il resto è noia", "Mi innamoro di te". Ma moltissime sono state le canzoni portate al successo da altri, come “Minuetto” cantata da Mia Martini, "La chiamano estate" cantata da Bruno Martino, “La musica è finita” cantata da Ornella Vanoni.