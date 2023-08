Su Canale 5 arriva "Beyond Paradise", serate di suspense con un tocco di humour

Il 23 agosto prende il via la serie poliziesca spin off di "Delitti in paradiso"

La serie, al via da mercoledì 23 agosto, è lo spin-off di "Delitti in Paradiso", il crime-comedy-drama, firmato Bbc, e racconta la nuova vita sulla costa del Devonshire, dopo aver lasciato Londra, di Humphrey Goodman (Kris Marshall) e Martha Lloyd (Sally Bretton). La coppia è tornata nel paese natale di Martha, che sogna di gestire un proprio ristorante, mentre Humphrey si è unito alle forze di polizia locali. Tra alti e bassi, la sfida di stabilirsi in una nuova città mette alla prova anche la relazione dei due. Humphrey, passato da Saint Marie alla sonnolenta Shipton Abbott, continua a risolvere casi mentre spera nel lieto fine con la fidanzata Martha...

Arriva su Canale 5 , in prima visione assoluta, " Beyond Paradise ".

Per Canale 5 una novità in queste sere di fine estate. La serie (che ha debuttato in Gran Bretagna nel febbraio di quest'anno) ha avuto un ottimo riscontro di pubblico e anche la critica l'ha valutata positivamente (il "Telegraph" ha affermato che è "superiore all'originale" e una sorpresa "positiva").

Ambientata nell'immaginaria Shipton Abbott, nel South Devon, "Beyond Paradise" è stata girata in Cornovaglia, a Looe, una comunità dove è fiorente la pesca. Kris Marshall, noto per il film-cult "Love Actually" e le serie "Delitti in paradiso" e "Sanditon", nella serie-madre (composta da 12 stagioni, più due speciali natalizi, per un totale di 98 puntate) ha interpretato il detective Goodman dalla terza alla sesta stagione. Sally Bretton, Martha, è apparsa in alcuni episodi della quinta e sesta stagione, come guest del titolo ambientato nell'immaginaria isola caraibica di Saint Marie (e nella realtà, girato a Guadalupa).