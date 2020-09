Can Yaman eccezionalmente in prima serata su Canale 5

Emozioni, intrighi e passioni, sullo sfondo di una Istanbul moderna, dinamica e glamour, vedono protagonista l’esplosivo Can Yaman, chiamato a interpretare lo spirito ribelle Can Divit. Lunedì 7 settembre - eccezionalmente in prima serata su Canale 5 - spazio alla serie-fenomeno dell’estate "Daydreamer". Dopo aver spopolato nel day-time dell’ammiraglia Mediaset, il titolo made in Turkey sbarca in prime-time con tre nuovi episodi in prima visione assoluta.