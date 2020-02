"C'è posta per te", Massimo Ranieri si commuove ricordando la madre

E’ Massimo Ranieri uno degli ospiti di Maria De Filippi a “C’è Posta per Te”. Il cantante e attore è in studio per aiutare Cristina che vuole chiedere scusa al papà Alfio e alla sorella Stefania per essersi allontanata nel momento del dolore. Una storia emozionante che ricorda a Massimo Ranieri la mamma scomparsa da poco: “A me è venuta a mancare mia madre 2 anni fa”, dice commosso l’artista che aggiunge: “Non ci si raccapezza, non lo accettiamo perché i nostri genitori non li crediamo mortali”.