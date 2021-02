"C'è Posta per te", Maria De Filippi corre dietro le quinte e lascia lo studio vuoto

"Cosa succede?". Maria De Filippi lascia tutti senza parole a "C'è Posta per te". La conduttrice ha inseguito un ospite dietro le quinte e ha lasciato vuoto lo studio tra lo stupore generale. A scriverle è stata una madre di cinque figli che non riesce più a parlare con due di loro da quando ha un nuovo compagno. Bene, il figlio Davide non vuole saperne di aprire la busta e scappa via...