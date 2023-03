"C'è posta per te", Maria De Filippi riprende il suo people show da Tiziano Ferro

Riparte "C'è posta per te".

Il people show di Maria De Filippi torna in prima serata su Canale 5 sabato 4 marzo, dopo lo stop di settimana scorsa a causa della morte di Maurizio Costanzo. Come sempre al centro ci saranno storie che porteranno momenti di commozione ma anche di divertimento. In questa puntata due sorprese speciali: Tiziano Ferro e gli attori della serie cult "Mare fuori", Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson.