"C'è posta per te", Mahmood è il regalo di Francesco alla fidanzata Claudia

"Io ti devo dire grazie perché abbiamo affrontato e superato un periodo bruttissimo", afferma il ragazzo, riconoscendo il coraggio della compagna. "Non sono così forte come credi. In questi mesi, ho pianto tantissimo, di nascosto da te, perché ho avuto paura di perderti. Tu intanto combattevi e vincevi per te e per noi".