"Bridgerton", il bel duca di Hastings si è fidanzato

Le fan di Regé-Jean Page devono mettere l'anima in pace. Il bel duca di Hastings di " Bridgerton " si è fidanzato. Il settimanale "Chi" ha paparazzato l'attore a Londra con Emily Brown. Eccoli tra teneri baci e abbracci per le strade della City. Lei è una copywriter ma anche una calciatrice in forza alle London's FBB Warriors. I due sono più innamorati che mai.

Il 31enne Jean Page nel ruolo di Simon Bassett ha fatto innamorare mezzo mondo. Ma il suo cuore batte per una bionda con la quale convive a Londra.

Pare che l'attore sia in pole position per sostituire Daniel Craig in "James Bond". Il successo di "Bridgerton" è infatti coinciso con l’annuncio di Craig di lasciare il ruolo dopo l’uscita di "No time to Die". E questo ha giocato a favore di Page. Ce la farà?

