Body Shaming, nove ragazze posano "nude" come Vanessa Incontrada 

Dopo il messaggio lanciato da Vanessa Incontrada, che ha posato nuda per la copertina di "Vanity Fair" e mostrato che ogni tipo di corpo può essere bellissimo, "Le Iene" hanno chiesto a nove ragazze di fare lo stesso.



Ma l'attrice non è ovviamente l'unica a essere attaccata attaccata per il suo aspetto fisico. "Se non riuscite ad andare oltre il mio corpo, sono fatti vostri", spiega una delle ragazze intervistate dal programma. E ancora: "Non potevano assumermi perché ero troppo ingombrante per fare la commessa". Mentre un'altra dice: "Il mio ragazzo mi ha lasciato perché secondo lui ero grassa".

Proprio per questo l'inviata del programma, Veronica Ruggieri, ha chiesto a loro di fregarsene e posare (quasi) nude come Vanessa Incontrada per mostrare la bellezza e sensualità dei loro corpi, all'insegna dell'hashtag #iosonocosì.