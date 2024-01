La discendenza con Re Carlo

Il programma televisivo americano ha rintracciato la famiglia di Bob Odenkirk andando indietro di cinque generazioni e ha fatto questa scoperta. Nonostante la sua famiglia provenga da Chicago, gli esperti di discendenza dello show hanno rivelato che il quinto bisnonno dell'attore, Friedrich Carl Steinholz, nacque a Plön, in Germania, nel 1755. L'uomo era stato concepito dal matrimonio con il duca di Plön, che era imparentato con le famiglie reali d'Europa a causa dei matrimoni misti. Durante il programma inizialmente l'attore, quattro volte candidato agli Emmy e tre ai Golden Globe per il ruolo dell'avvocato di "Better Call Saul", non ne è rimasto impressionato: "Non credo in quella roba, sapete, quindi mi sembra tutto un po' folle. Capisco perché la società tenda a costruirsi intorno ai regnanti e ai leader, e il fatto che questi ereditino il titolo di generazione in generazione. Capisco che funzioni così in ogni tipo di società, in ogni civiltà. Ma penso anche che siamo arrivati a vivere in un posto migliore grazie alla democrazia, e dovremmo continuare a proseguire su questa strada".