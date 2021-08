Bob Odenkirk: "Ho avuto un piccolo attacco di cuore, tornerò presto"

Il primo pensiero dell'attore di "Breaking Bad" e "Better Call Saul" è andato alla famiglia e a tutti quelli che gli sono stati vicino. "Ringrazio anche per l'amore mostrato da parte di tutti coloro che hanno espresso preoccupazione e interesse per me - ha scritto -. È qualcosa di travolgente. Ma sento l'amore e significa davvero tanto".

L'attore 58enne poi ha ringraziato anche le case di produzione dello spin off di "Breaking Bad" che stava girando in New Messico, assicurando che tornerà il prima possibile.

Bob Odenkirk di "Breaking Bad" e "Better call Saul" ricoverato per un malore IPA 1 di 26 IPA 2 di 26 IPA 3 di 26 IPA 4 di 26 IPA 5 di 26 IPA 6 di 26 IPA 7 di 26 IPA 8 di 26 IPA 9 di 26 IPA 10 di 26 IPA 11 di 26 IPA 12 di 26 IPA 13 di 26 IPA 14 di 26 IPA 15 di 26 IPA 16 di 26 IPA 17 di 26 IPA 18 di 26 IPA 19 di 26 IPA 20 di 26 IPA 21 di 26 IPA 22 di 26 IPA 23 di 26 IPA 24 di 26 IPA 25 di 26 IPA 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

POTREBBE INTERESSARTI: