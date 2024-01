Bianca Berlinguer dopo i fuorionda di "Striscia la Notizia": "Apprezzo la mia redazione, a Mediaset mi trovo bene"

Dopo i fuorionda trasmessi da "Striscia la Notizia" nei quali aveva espresso critiche, Bianca Berlinguer ha replicato: "Sembrava che io non apprezzassi la mia redazione, invece mi è dispiaciuto perché fa un ottimo lavoro, prezioso e difficile". E sulla permanenza a Mediaset ha aggiunto: "Nell'azienda mi sto trovando bene".

Bianca Berlinguer ha voluto fare alcune precisazioni: "Permettetemi di aprire con una questione che mi riguarda direttamente. Ieri sera 'Striscia la Notizia' ha trasmesso un fuorionda che è stato preso poco prima che iniziasse 'È sempre Cartabianca' in cui mi lamentavo della mia redazione come può sempre accadere prima della diretta. Mi è dispiaciuto perché la mia redazione fa un ottimo lavoro in un'azienda dove abbiamo deciso di venire e in cui ci stiamo trovando bene".