Betty White festeggia 99 anni con un party a base di hot-dog e patatine

Tra i tanti regali ricevuti anche una piacevole sorpresa, la riedizione sulle piattaforme digitale di un suo vecchio programma mai andato in onda. "Ho saputo con molto piacere che dopo 50 anni ci sarà una riedizione di 'Pet Set'. Sono così orgogliosa". Al centro del format, realizzato tra il 1971 e 1972, le stelle dello star-system hollywoodiano dell'epoca accompagnate dai loro amici a quattrozampe. Tra gli ospiti che presero parte alla trasmissione Carol Burnett, Mary Tyler Moore, Doris Day, Burt Reynolds e Jimmy Stewart. Realizzato nel 1971 insieme al marito Allen Ludden, il programma venne cancellato quando il principale sponsor si tirò indietro con tutto il budget.

Betty White è un volto storico della televisione americana e nella sua lunga carriera si è divisa tra cinema e televisione. E' diventata famosa in tutto il mondo tra gli Anni Settanta e Ottanta grazie ai ruoli in "Mary Tyler Moore",e "Cuori senza età". Nei decenni successivi ha continuato a recitare in tante soap e serie tv di successo come "Santa Barbara", "Boston Legal", "Beautiful", "Ugly Betty" e "Hot in Cleveland". Tra i molti premi e riconoscimenti collezionati anche un record: è l'unica attrice ad aver vinto un Emmy in ciascuna delle categorie comiche per gli attori (protagonista, non protagonista, guest star).

