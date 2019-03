Belen: “Stefano De Martino? Faccio ciò che mi dice il cuore. Iannone? Tutto finisce”

Per la prima volta in televisione Belen Rodriguez parla del suo riavvicinamento all’ex marito Stefano De Martino: “Non voglio sbilanciarmi, ma c’è di mezzo una famiglia, un bambino. Sto facendo quello che mi dice il cuore, però ci vado molto piano perché sono maturata molto”. La showgirl argentina torna anche sulla fine della storia d’amore con il pilota MotoGP Andrea Iannone: “Mi ha aiutato a ripartire dopo un matrimonio e una separazione: non è facile, però credo che tutto finisca. Io ho provato a voltare pagina e costruirmi un’altra famiglia ma non ce l’ho fatta”. Una decisione anche presa visto l’esempio della sua famiglia: “Anche se non sembra non mi piace fare figli con genitori diversi, io ho l’esempio dei miei genitori che stanno insieme da una vita e sono un punto fermo. Mi faceva male non vedermi così”.