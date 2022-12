Da "Basic Instinct" a "Velluto blu", Iris saluta il 2022 con una maratona di Dark Lady

Sono questi i titoli della "Dark Lady Night" che Iris ha preparato per salutare il 2022 e dare il benvenuto al 2023 all'insegna della sensualità e del mistero. Si potrà così trascorrere il San Silvestro in compagnia di stelle come Demi Moore, Sharon Stone, Rebecca Romijn, Angelina Jolie e Isabella Rossellini protagoniste di titoli che hanno fatto la storia del cinema degli ultimi quarant'anni.

Una maratona a tinte forti. Non solo per "Basic Instinct", film che consacrò la stella di Sharon Stone e che proprio quest'anno ha celebrato i trent'anni dall'uscita nelle sale, ma per una serie di titoli tutti dal forte richiamo.

Si comincia alle 21 con "Rivelazioni - sesso è potere". Diretto da Barry Levinson nel 1994 è tratto da un romanzo di Michael Crichton e vede protagonisti Demi Moore e Michael Douglal. Un film che fece discutere molto perché per la prima volta il tema delle molestie sessuali sul lavoro veniva visto in prospettiva rovesciata rispetto al solito, ovvero con l'uomo nei panni della vittima. Alle 23:45 si prosegue con "Basic Instinct": quale modo migliore di festeggiare il passaggio all'anno nuovo che non in compagnia di Sharon Stone nei panni della misteriosa e disinibita Catherine Tramell e di Michael Douglas in quelli di un poliziotto che finisce nelle sue spire? Con la regia di Paul Verhoeven è un film che ha segnato un'epoca per le sue sequenze decisamente forti: nel mito quella in cui la Stone sotto interrogatorio accavalla le gambe mostrando di non portare biancheria intima...

Già nel 2023, all'1:48, arriva "Femme Fatale". Presentato fuori concorso al Festival di Cannes del 2002, il thriller di Brian De Palma ha per protagonisti Antonio Banderas e Rebecca Romijn. Alle 3:43 ancora Antonio Banderas è protagonista di "Original Sin", questa volta accanto ad Angelina Jolie. Uscito nel 2001 e basato su un romanzo di Cornell Woolrich, il thriller sentimentale di Michael Cristofer fece parlare molto all'epoca per una voce (mai smentita né confermata) secondo la quale una delle torride scene di sesso tra Banderas e la Jolie non sarebbe stata simulata...

La maratona si chiude poi alle 5:33 all'insegna del cult movie assoluto: "Velluto blu". Un noir che portò definitivamente David Lynch all'attenzione del pubblico internazionale e che contiene gran parte degli elementi chiave della cinematografia del regista. A partire da attori feticcio come Dennis Hopper e Kyle MacLachlan fino ad arrivare alla prima collaborazione con il compositore Angelo Badalamenti, recentemente scomparso. La Dark Lady in questione è una straordinaria Isabella Rossellini.