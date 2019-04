Le polemiche e le discussioni in Rete abbondano e Barbara d'Urso è intervenuta. Il tema è la presunta bestemmia che Morgan avrebbe pronunciato mercoledì sera durante l'ospitata a "Live - Non è la d'Urso". A "Pomeriggio Cinque" la conduttrice ha dato la sua versione. "Lui aveva le mani davanti e ha detto una cosa tra se e sé. A me sembra porco giuda ma non ha importanza - ha detto - qualunque cosa sia stata era impossibile per me accorgermene".

La d'Urso si è sentita tirata in causa perché molti in Rete l'hanno accusata di non essere intervenuta. Ma in effetti è molto difficile capire cosa sia stato detto anche dopo ripetute visioni del video (e il dubbio comunque rimane in ogni caso), figuriamoci in diretta.



Il presunto fattaccio sarebbe avvenuto durante uno scambio con Ivan Cattaneo. Morgan, evidentemente infastidito da quello che il cantante gli stava dicendo, pronuncia qualcosa a bassa voce tra sé e sé, per giunta con la testa bassa e le mani davanti alla bocca. "C'è chi ama montare polveroni contro di me, io osservo tutto e sono andata a vedere il pezzo per vedere se io avessi sbagliato - ha spiegato la d'Urso -, quando Morgan ha detto una bestemmia, se l'ha detta, e perché io non l'ho fermata". E dopo aver mostrato il video incriminato ha sottolineato come sul momento fosse impossibile capire e, anche dopo aver rivisto il filmato, in realtà non si capisca cosa dice esattamente Morgan. "Questo non per giustificarmi, ma io sono coerente e sono molto credente, quindi semmai fosse stata una bestemmia e semmai io l'avessi sentita immediatamente avrei ripreso Morgan".