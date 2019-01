13 gennaio 2019 11:58 Barbara d’Urso: “Come me la Dottoressa Giò lotta per i diritti civili e le donne La conduttrice si racconta a Tgcom24 tra nuova fiction che parte stasera in prime time su Canale 5 e "Domenica Live" che torna alle 17.20 con tante esclusive

"La Dottoressa Giò non può prescindere da me". Barbara d'Urso lo ripete come un mantra, su di lei ha trasferito valori e battaglie, dai diritti civili alle donne. La fiction torna dopo 22 anni da domenica 13 gennaio in prima serata su Canale 5. La conduttrice di racconta a Tgcom24 tra la ripartenza di "Domenica Live", il nuovo programma in prime time, il "Grande Fratello" e il progetto segreto con Cristiano Malgioglio.

Barbara cosa ti accomuna alla Dottoressa Giò?

Tutte le battaglie, non potevo distaccarmi da quella che sono io. La Dottoressa Giò viene buttata fuori dall’ospedale per una accusa infamante, viene processata e assolta. Torna ad occupare il suo posto e il primo obiettivo è quello di creare un centro di supporto alle donne violentate, maltrattate, psicologicamente fragili. Tutte battaglie condivisibili con Barbara d’Urso.



Senza dimenticare i diritti civili, cosa puoi anticiparci?

La Dottoressa Giò farà partorire una donna che ha una compagna. Un tema a me molto caro che viene trattato con la super normalità che merita, per me era la cosa fondamentale. La Dottoressa Giò riesce anche a far fare coming out a un ragazzo che non aveva il coraggio di dirlo a nessuno, né in famiglia né sul lavoro.



In cosa invece sei diversa da Giò?

Non trovo molte diversità, perché alla fine Giò cerca sempre di essere il più possibile generosa e solare, di dare gioia e serenità. Che poi è quello che provo a fare io: dare il massimo per il pubblico, per gli amici, per le persone che lavorano con me. Quando loro sono contenti lo sono anche io.



Una curiosità, con Rocco Tanica come è andata sul set?

Divinamente. È simpaticissimo ed ironico. Sono molto orgogliosa che abbia accettato di far parte del cast. La Dottoressa Giò è molto pop, Rocco non si è tirato indietro ed è stato bravissimo.



Hai partecipato alla scelta del cast?

Secondo te? Certo! Sono felice di aver lavorato con Christopher Lambert. Ci siamo trovati benissimo. Lui recitava in francese e io in italiano e non è stato sempre facile...



Però ti ha fatto finire in ospedale...

Non è stata colpa sua, durante una scena in cui mi doveva dare un cazzotto sullo sterno ci ha messo più forza e me la sono vista brutta. Ma lui è Highlander e gli si perdona tutto.

Barbara dʼUrso torna nei panni della Dottoressa Giò Ufficio stampa 1 di 25 Ufficio stampa 2 di 25 Ufficio stampa 3 di 25 Ufficio stampa 4 di 25 Ufficio stampa 5 di 25 Ufficio stampa 6 di 25 Ufficio stampa 7 di 25 Ufficio stampa 8 di 25 Ufficio stampa 9 di 25 Ufficio stampa 10 di 25 Ufficio stampa 11 di 25 Ufficio stampa 12 di 25 Ufficio stampa 13 di 25 Ufficio stampa 14 di 25 Ufficio stampa 15 di 25 Ufficio stampa 16 di 25 Ufficio stampa 17 di 25 Ufficio stampa 18 di 25 Ufficio stampa 19 di 25 Ufficio stampa 20 di 25 Ufficio stampa 21 di 25 Ufficio stampa 22 di 25 Ufficio stampa 23 di 25 Ufficio stampa 24 di 25 Ufficio stampa 25 di 25 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci