Barbara Chiappini torna con l'ex marito: "Me l'ha chiesto mia mamma dall'Aldilà"

Lo scorso giugno la Chiappini era in crisi con il marito, il manager Carlo Marini Agostini. Una rottura tenuta nascosta a tutti, ma non alla mamma che dall'Oltretomba ha voluto mandare un messaggio alla figlia. La donna è infatti apparsa in sogno a sua cugina, per metterla in guardia.

"Proprio in quei giorni, mio marito e io ci eravamo separati. Non lo sapeva nessuno, tantomeno mia cugina. Quando lei mi ha detto ciò che desiderava mamma per me, ho capito che stavo facendo un errore grandissimo", ha raccontato. "Era chiaro che mia madre volesse dirmi che stavamo facendo una stupidaggine, che le crisi sono normali e che vanno superate".

Ma non è la prima volta che la madre la guida dall'Aldila. Qualche anno fa, infatti, sentì la sua presenza a fianco durante un incidente che le costò quasi la vita. "Mentre sbandavo e avevo perso il controllo, ebbi la sensazione che il tempo si fosse fermato. All’improvviso sentii una grande pace nel cuore e una voce che mi diceva: 'Barbara, non ti capiterà nulla'. Mia madre, che sentii accanto a me in quella macchina, mi salvò da morte certa".

