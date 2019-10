Balletto scatenato di Barbara d’Urso con Massimo Lopez a “Domenica Live”

Si apre con un ballo scatenato la puntata di “Domenica Live” del 6 ottobre. Al centro della scena la padrona di casa, Barbara d’Urso, e l’ospite Massimo Lopez. I due si lanciano in una performance di coppia improvvisata: “Lo amo perché non sapeva che avrei fatto questa cosa”, spiega d’Urso, quando Lopez si cimenta nel ballo e sta al gioco sulle note di musica da discoteca. E poi aggiunge: “Amo quando i miei ospiti sono stupidi come me”. Ma lo show non passa inosservato: quando i due si siedono Barbara d'Urso accusa la fatica e scherza ironicamente con l'ospite: "Mi hai fatto venire il fiatone!".