"Avanti un altro! Pure di sera", scendono in campo Alvaro Vitali e Francesco Pannofino

Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento con "Avanti un altro! Pure di sera" domenica 23 gennaio in prima serata su Canale 5. Questa settimana le categorie che si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale saranno Meteore e Specialisti. Per le due squadre scenderanno in campo anche Alvaro Vitali e Francesco Pannofino. Conduce il game-show Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti.