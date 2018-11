Asia Argento: "Innamorarsi ora è difficile, chi si fida più?"

Asia Argento cerca di nascondere a fatica l'emozione quando nel corso del Maurizio Costanzo Show viene interpellata sulla sua situazione sentimentale e inevitabilmente l'argomento ricade anche su Anthony Bourdain, il compagno scomparso lo scorso 8 giugno. "Mi piacerebbe innamorarmi, provare quella sensazione. Ma ultimamente non ci ho provato, ora è difficile e non so come farò" commenta l'attrice nel programma di Canale 5, dove aggiunge che trovare l'amore adesso è diventato quasi un problema, perché "chi si fida più?"



Durante la trasmissione Asia Argento ha parlato anche dei suoi figli e dell'ipotesi che anche loro entrino a far parte del mondo del cinema: "Secondo me sarebbero portati, però a me piaceva il lavoro e volevo crescere in fretta, invece loro vogliono rimanere bambini, giustamente".