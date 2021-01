Asia Argento e la madre: "Io bambina picchiata e cacciata di casa di notte"

Asia Argento parla in tv delle botte ricevute dalla madre quando era bambina. La sua infanzia fatta di violenze l'ha rivelata per la prima volta nel suo libro autobiografico "Anatomia di un cuore selvaggio" e, ospite di "Verissimo", l'attrice spiega: "Non so perché mia madre facesse così, era giovane, aveva tre figlie e una relazione travagliata con mio padre, si sfogava su di me".

L'artista, figlia del regista Dario Argento e dell'attrice Daria Nicolodi, morta a fine novembre a 70 anni, racconta che capitava anche che venisse cacciata di casa, a 9 anni, nel cuore della notte. Asia Argento spiega anche però di aver perdonato la madre, diventata poi una "nonna straordinaria": "Prima che morisse sono riuscita a vederla e dirglielo".