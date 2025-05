Asia e Alice D'Amato sulla perdita del papà: "Grazie alla ginnastica siamo andate avanti"

"Entrare in palestra è stato come uno sfogo, lo abbiamo fatto per lui che ci teneva tanto" ha proseguito Asia. "Nell'ultimo periodo il rapporto si è unito tanto, da quando si è ammalato gli abbiamo fatto sentire tutta la nostra vicinanza. La nostra paura era quella di tornare la domenica a Brescia e non vederlo più" ha concluso Alice D'Amato, campionessa olimpica alla trave alle Olimpiadi di Parigi.