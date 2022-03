Ke$ha shock: beve la sua pipì

Dal Web

La cantante Ke$ha lo aveva già annunciato: "Ho bevuto la mia pipì". Ora un video dimostra che purtroppo è tutto vero. Lo ha fatto nel reality dedicato alla vita della star "My Crazy Beautiful Life", girato dallo stesso fratello. La miglior amica della cantante racconta di una donna solita bere tutti i giorni la sua pipì e Ke$ha non perde l'occasione e la prende come una sfida: "Bene, berrò anche io la mia pipì". Prende la bottiglia, urina e la beve tra convulsioni e smorfie. E' accaduto nell'episodio del reality contro cui si è scatenato il "Parents Television Council": "Se fosse il caso di una rete via cavo, non riesco ad immaginare genitori che pagherebbero per vedere in onda un episodio in cui una popstar beve la sua urina".