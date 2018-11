Geri Halliwall è il nuovo giudice di "X Factor"

foto Ap/Lapresse Correlati SEXY MODELLA

Geri Halliwell sempre più vicina a "X Factor" UK. Nel 2010 l'ex Spice aveva già collaborato alle audizioni preliminari dello show a Glasgow, ma nella prossima edizione si prevede una sua presenza fissa, in qualità di giudice. Una fonte vicina alla produzione ha inoltre dichiarato che al momento Geri è l'unica candidata ufficiale per rimpiazzare Kelly Rowland, che aveva abbandonato il talent a maggio per impegni lavorativi.

Per ora alla Helliweel ha seguito per "X Factor" i provini che si sono svolti a Liverpool, in qualità di ospite speciale. "Geri non è soltanto un 'giudice guest', lei è il nostro 'giudice in attesa'. Noi la vogliamo e lei è interessata - ha continuato la fonte - La stavamo già puntando come falchi a Liverpool, ora teniamo le dita incrociate e vediamo come si evolvono le cose. Per ora non abbiamo parlato con nessun altro".



La produzione ha ripiegato su Geri dopo che Dannii Minogue - uno dei giudici storici del programma - ha fatto sapere di non avere nessuna intenzione di tornare a "X Factor", rifiutando un contratto di ben 1 milione di sterline.



La Halliwell andrebbe così a chiudere il quartetto di giudici del talent, affiancando il produttore discografico Louis Walsh, la popstar Tulisa e l'ex "Take That" Gary Barlow.