Kelly Rowland abbandona "X Factor" UK

foto Getty 10:49 - Pare ormai certo che Kelly Rowland non sarà tra i giudici della prossima edizione di "X Factor" UK. L'ex Destiny’s Child ha infatti dichiarato di volersi prendere una pausa dalla TV per concentrarsi maggiormente sulla sua carriera da solista. I "rumors" parlano però di una rottura causata dall'insofferenza della cantante verso il programma, dovuta soprattutto all'accesa rivalità con la collega e rapper Tulisa Contostavlos. - Pare ormai certo chenon sarà tra i giudici della prossima edizione di "" UK. L'ex Destiny’s Child ha infatti dichiarato di volersi prendere una pausa dalla TV per concentrarsi maggiormente sulla sua carriera da solista. I "rumors" parlano però di una rottura causata dall'insofferenza della cantante verso il programma, dovuta soprattutto all'accesa rivalità con la collega e rapper

Queste voci erano state confermate già qualche mese fa da Gary Barlow, il terzo giudice del talent, che in un'intervista a "Closer" aveva dichiarato "Non c'è mai stato un buon rapporto tra Tulisa e Kelly e tutti i litigi che vedevate in diretta erano reali e spesso l'atmosfera nel backstage era davvero pesante".



Una decisione non proprio inaspettata quindi, tanto che la stessa Rowland aveva confessato ad un amico di non riuscire più a sopportare l'atmosfera pesante dello show. "Tulisa e io non abbiamo rapporti - aveva ammesso Kelly - il programma sta diventando un inferno, non per quanto tempo potrò ancora tollerare questa situazione".