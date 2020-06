Arisa presenta "Nucleare", la canzone per le neo mamme al tempo del Covid

Una canzone per aiutare le mamme e i neonati, al tempo del coronavirus. È l'obiettivo di "Nucleare", l'ultima canzone di Arisa. La stessa cantante ha parlato del suo nuovo progetto con un videomessaggio indirizzato a "Verissimo": "Ciao Silvia, ciao amici di "Verissimo". Voglio parlarvi di "Nucleare" la canzone scritta con Manupuma a favore di Fondazione Francesca Rava. Questo brano l'avevamo inciso prima del lockdown e mi aveva colpito perché diceva "Se io fossi Dio e dovessi cercare l'amore, lo cercherei negli occhi di un bambino".

Arisa, volontaria della Fondazione, insieme all'artista Manupuma, sostengono questo importante progetto dedicando questo brano per raccogliere fondi e allestire nei Reparti di Maternità di alcuni ospedali italiani, percorsi ad hoc per le mamme affinché possano affrontare il parto in totale sicurezza per se stesse e per i loro bambini e vivere serenamente il giorno più bello.

"Ogni clic sarà di aiuto per le mamme e per le nascite, grazie soprattutto a te Silvia che ci dai la possibilità di parlare delle nuove cose", ha concluso Arisa.