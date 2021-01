Arianna David mostra le foto delle violenze subìte dal suo stalker: "Mi puntò una pistola alla testa"

"Queste sono le conseguenze delle botte che io ho preso". Così, l'ex Miss Italia Arianna David racconta a "Domenica Live" le violenze subìte dal suo ex compagno, che poco dopo si è rivelato essere il suo stalker: "Mi ha perseguitato per molto tempo - ha raccontato mostrando le foto dei lividi causati dall'uomo - mi ha rotto il mento e un dito".

"Questa persona nel giro di pochissimo tempo è impazzita - ha spiegato David - me lo trovavo ovunque, anche per strada. Non potevo più uscire: un giorno mi ha preso e mi ha tirato contro la serranda di un negozio, ha provato a investirmi con un'auto e mi ha tirato una mazza da baseball su un ginocchio". "Non avevo nessuno - prosegue - anche le persone per strada quando vedevano queste cose non mi aiutavano".

Le minacce sono cresciute con il passare del tempo: "Mi ha detto che aveva delle armi, ma io non ci credevo. Fino a quanto mi ha puntato una pistola alla testa - ha raccontato - per tre anni è andata avanti questa storia, dal 2012 al 2015 fino a quando l'ho denunciato, forse perché avevo ancora molta paura e non riuscivo a uscirne fuori. Da allora non l'ho più visto, anche se poi ho fatto una cosa che non avrei dovuto fare: ritirare la denuncia, per fortuna però è sparito dalla mia vita".