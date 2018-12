Thelma Fardin, la giovane attrice denuncia un collega di stupro Afp 1 di 2 Thelma Fardin Facebook 2 di 2 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Thelma Fardin ha trovato il coraggio di parlare e, insieme alla collega Griselda Siciliani, ha denunciato lo stupro, avvenuto 10 anni fa, sul set. leggi tutto

La denuncia - Fardin ha trovato il coraggio di esternare la sua denuncia durante una conferenza stampa in un teatro della capitale, mostrando un video in cui ha raccontato come avvenne nel 2009 l'abuso sessuale da parte di Darthes, che era il promotore della serie tv "Patito Feo", integrata solo da giovani aspiranti attrici minorenni. "Tornando dalla piscina mi sono accorta che mi si era smagnetizzata la scheda per aprire la porta dell'hotel", ha ricordato Thelma, aggiungendo che "lui mi ha detto: perché non vieni in camera mia e chiedi per telefono che te ne portino un'altra?". "Accettai - ha aggiunto - ma mentre ero al telefono ha cominciato a baciarmi sul collo e non si è fermato più". Il video racconta tutti i particolari della violenza interrotta solo quando qualcuno bussò alla porta, e dedica le ultime sequenze ai volti delle attrici solidali che guardando fissa la telecamera sfidano lo stupratore. Durante la conferenza stampa è poi emerso che Darthes ha perfino partecipato alla realizzazione di uno spot del ministero dello Sviluppo sociale contro la violenza di genere, che ora l'Istituto nazionale delle donne ha deciso di ritirare da tutti i suoi social network.



Darthes ricoverato in ospedale - L'attore argentino dopo le accuse è stato ricoverato in una clinica della provincia di Buenos Aires per un "quadro ipertensivo", sembrerebbe nella clinica Trinidad di San Isidro, dove si troverebbe ora in osservazione. Dopo aver preso visione del video della Fardin, Darthes ha negato l'accaduto. "Non è vero quello che si è detto, in nome di Dio! E' una follia, non è mai successo. Per favore - ha replicato attraverso i social network - aspettiamo i tempi della giustizia". Intanto l'avvocato dell'attrice, Sabrina Cartabia, ha indicato che "adesso la giustizia del Nicaragua, presso cui abbiamo presentato la denuncia, dovrà raccogliere le prove attraverso le testimonianze dirette delle persone indicate da Thelma. E' là che si svolgerà il processo e che sarà stabilita una eventuale pena per il colpevole".