Antonio supera i limiti con la tentatrice Ilaria, Annamaria chiede il falò di confronto anticipato

Per Annamaria Laino e Antonio Martello è arrivato il momento del falò di confronto. La donna ha deciso di interrompere il percorso della coppia a "Temptation Island" dopo i nuovi video del fidanzato con la tentatrice Ilaria: "Filippo per me basta così - ha detto al conduttore del programma - puoi andarlo a chiamare subito".

A spingere Annamaria verso questa decisione, sono stati gli atteggiamenti di Antonio che ha continuato senza problemi la conoscenza con la single Ilaria, a cui ha dato anche il suo numero di cellulare: "A me piaci, non ti ho mai detto che sei bella? - le ha detto Antonio in una conversazione - tu speri che io possa lasciarmi con Annamaria dopo la fine del programma?". Atteggiamenti che non sono piaciuti neanche ai compagni di viaggio del ragazzo, i quali più volte lo hanno invitato a tornare sui suoi passi.

Al falò di confronto chiesto da Annamaria, Antonio ha minimizzato tutto, ma se la coppia tornerà a casa insieme o meno lo sapremo solo nella prossima puntata: martedì 28 luglio in prima serata su Canale 5.