Antonella Elia: "Sposerò il mio Pietro" 

Antonella Elia è pronta a dire "sì". Come anticipa il settimanale "Chi", infatti, la showgirl 56enne presto convolerà a nozze. Il fidanzato 45enne Pietro Delle Piane le ha fatto una sorpresa. In un ristorante romano le ha regalato l'anello. Antonella intanto è pronta a tornare in tv: avrà un ruolo in "La Repubblica delle Donne", la trasmissione di Piero Chiambretti in onda dal 27 novembre.