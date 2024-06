Quiete e serenità sono quello di cui ha bisogno Antonella Clerici, che sta attraversando un periodo complicato a livello personale. Oltre ai traumi fisici ed emotivi causati dall'intervento d'urgenza alle ovaie, la conduttrice ha infatti subito da poco un lutto in famiglia. Via social ha annunciato la morte del cugino Roberto, ricordandolo con affetto: "Non posso credere che tu non ci sia più. Legnano e il tuo adorato Palio sentiranno la tua mancanza. Mancherà il tuo entusiasmo gioioso e la tua voglia di fare sempre cose nuove. Riposa in pace Chicco, amato cugino".