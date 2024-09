Seconda puntata di "Temptation Island": Antonio accetterà il falò di confronto chiesto da Titty?

Parlando del motivo per cui le ha fatto la proposta, Antonio ha ammesso: "Mi stressava, già prima di partire me lo chiedeva. Eravamo sotto la torre Eiffel, vedeva tutti che facevano la proposta e diceva: 'Perché non me la fai?'. Ti porta all'esasperazione e in un certo senso gliel'ho fatto. Non avevo programmato niente, l'anello gliel'ho comprato in una bancarella mentre era girata. Non ero sicuro di volergliela fare. Anche sul matrimonio... in cuor mio non mi voglio sposare". Antonio si è tatuato il viso di Titty sul corpo ma - a detta del ragazzo - anche questo sarebbe stato un gesto per placare le ire della fidanzata, a differenza di un altro disegno dedicato alla ex: "A questo davvero ci tenevo, non per farmi perdonare. Desideravo farmi un tatuaggio per lei".