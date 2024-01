Anthony Delon sulle condizioni di salute di suo padre: "Voglio che vengano rispettate le sue volontà"

Nel salotto di "Verissimo" Anthony Delon parla delle condizioni di salute di suo padre, il grande attore francese Alain Delon (88 anni), affetto da un tumore che colpisce il sistema linfatico. "È un po' stanco ma non vuole farla finita come dicono i giornali. Lo vedo tre volte alla settimana nella casa di campagna a Douchy, nella Valle della Loira, dove ha deciso di ritirarsi".

Mentre le condizioni dell'iconico attore peggiorano, tra i figli in particolare tra il primogenito Anthony e la secondogenita Anouchka, è nata una vera e propria faida. "È stato l'avvocato di mia sorella a parlare della malattia ai media, io non ero d'accordo. Lei vorrebbe portare papà in Svizzera ma io voglio che vengano rispettate le sue volontà e cioè quella di finire i suoi giorni nella casa di campagna dove lui ha costruito la sua cappella" ha proseguito Anthony Delon.

"Io e Anouchka avevamo un buon rapporto. Dopo la mia intervista uscita su "Paris Match" ha dichiarato di avermi denunciato ma non è vero, non l'ha fatto. Abbiamo deciso insieme di interrompere le cure palliative di papà, è stato dichiarato ufficialmente dai medici. Lei ha in mente altro ma io voglio che papà resti in Francia come ci ha chiesto. È davvero un gran casino, è triste questo conflitto familiare. Papà ha capito un po' quello che sta succedendo dai media ma io e mio fratello facciamo di tutto per proteggerlo" ha concluso il primogenito.