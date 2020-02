Angelo Duro sbarca su Italia 1 con "Perché mi stai guardando?"

Da martedì 25 febbraio, in seconda serata su Italia 1 dopo “Le Iene”, andrà in onda "Angelo Duro - Perché mi stai guardando?" , lo spettacolo che ha registrato enorme successo di critica e di pubblico. Dopo il sold out in tutta Italia, Angelo porta sul piccolo schermo lo show registrato al Teatro Manzoni di Milano. Tre appuntamenti televisivi, in cui, da solo sul palco, racconterà la sua storia, parlando di tutto e di tutti, della realtà di ieri e di oggi.

Un racconto dissacrante e diretto. Facendo ridere e riflettere, affronterà tre capitoli: “Le origini”, “La crescita” e “La maturità” di un uomo dal carattere un po’ brusco a causa delle situazioni controverse incontrate nel corso della vita. Nella prima puntata racconterà di come essere buoni non serva a nulla, di quanto i gatti subiscano le nostre abitudini e di come non avere un bell’aspetto, soprattutto per le ragazze, possa essere un vantaggio. E ancora, di come lui odii le persone viziate e di quanto nessuno riesca a cambiare in meglio.

Da gennaio 2020 Angelo Duro è di nuovo in scena nei più importanti teatri con il suo nuovo spettacolo “Da Vivo”, che rappresenta un’ulteriore tappa di questo percorso spiazzante e dissacratorio dell’attore palermitano che sta conquistando l’Italia.

