Addio ad Andre Braugher, vinse due Emmy per "Homicide" e "Thief"

Proprio in "Homicide" si affermò per il ruolo del detective Frank Pembleton, interpretato per 7 stagioni, un ruolo che gli valse il primo Emmy come attore protagonista in una serie drammatica nel 1998. Vinse poi un secondo Emmy come attore protagonista in una miniserie o film per la serie limitata "Thief" del 2006 su FX.

In totale Braugher ha ricevuto 11 nomination agli Emmy. Era sposato da oltre 30 anni con la sua co-star di "Homicide" Ami Brabson, i due hanno tre figli.