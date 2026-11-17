Paulo non ha condiviso le motivazioni dell'eliminazione e ha difeso il lavoro svolto durante la settimana: "Non sono d'accordo sull'atteggiamento e sul non essere a fuoco, questa settimana mi sono impegnato tanto". Zerbi ha quindi ribadito che la sua valutazione riguardava anche il rispetto delle regole e delle persone che lavorano nella scuola.