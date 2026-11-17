Doppia eliminazione ad "Amici 26". Nel daytime di lunedì 16 novembre, Rudy Zerbi ha deciso di mandare a casa sia Paulo sia Morik, al termine di una settimana in cui i due cantanti si erano preparati per conquistare un posto nella scuola di Maria De Filippi. Una decisione arrivata dopo le rispettive esibizioni in studio, durante le quali entrambi hanno presentato i propri inediti.
La posizione di Paulo era stata messa in discussione durante la puntata di domenica 8 novembre. Zerbi aveva contestato all'allievo un atteggiamento poco rispettoso delle regole della scuola, soprattutto per i ripetuti ritardi alle lezioni. Il responsabile artistico aveva quindi proposto una comparata con Morik, concedendo a entrambi una settimana per dimostrare di meritare il banco.
Al momento del verdetto, però, Zerbi ha sorpreso entrambi: "Questa settimana è stata utile e la decisione è che non terrò nessuno dei due". Rivolgendosi a Paulo, il professore ha spiegato di non aver visto un cambiamento nell'atteggiamento, mentre a Morik ha contestato la mancanza di un progetto artistico che potesse svilupparsi nel tempo. "Non riesco a vedere un percorso a lungo termine con te", ha dichiarato, aggiungendo: "Non voglio prendere in giro nessuno dei due".
Paulo non ha condiviso le motivazioni dell'eliminazione e ha difeso il lavoro svolto durante la settimana: "Non sono d'accordo sull'atteggiamento e sul non essere a fuoco, questa settimana mi sono impegnato tanto". Zerbi ha quindi ribadito che la sua valutazione riguardava anche il rispetto delle regole e delle persone che lavorano nella scuola.
Maria De Filippi ha infine chiesto agli altri responsabili artistici, Amadeus e Samurai Jay, se fossero interessati ad accogliere uno dei due cantanti nelle rispettive squadre. Entrambi hanno rinunciato, pur rivolgendo parole di incoraggiamento a Paulo, rendendo così definitiva la doppia eliminazione.