A "Verissimo"

"Amici", Emiliano Fiasco: "È stata la mia prima esperienza lontano da casa"

Il secondo finalista di "Amici 25": "In casetta ho trovato persone stupende"

23 Mag 2026 - 20:13
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Ospite a "Verissimo - Speciale AmiciEmiliano Fiasco parla del suo percorso nel talent di Canale 5. "Per me ancora è assurdo" - dice emozionato a Silvia Toffanin - "Non mi sembra ancora vero, era un sogno talmente grande che ora mi sembra impossibile avercela fatta ed essere arrivato così in fondo. Sono veramente contento e felice".

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E alla domanda della conduttrice se gli mancasse o meno casa, il ballerino confida: "È stata dura all'inizio, era la mia prima esperienza lontano da casa. Andando avanti però è andata sempre meglio, anche grazie alle persone che ho trovato in casetta. Voglio davvero un bene dell'anima a tutti".

"La mancanza era maggiore quando mi sentivo giù e magari sentivo il bisogno anche solo di un abbraccio per stare meglio. Grazie ai miei compagni sono riuscito a superare quei momenti, non smetterò mai di ringraziare anche loro perché se sono andato avanti è anche grazie a loro" conclude il ballerino Emiliano Fiasco.

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