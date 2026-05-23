"Amici", Emiliano Fiasco: "È stata la mia prima esperienza lontano da casa"

Ospite a "Verissimo - Speciale Amici" Emiliano Fiasco parla del suo percorso nel talent di Canale 5. "Per me ancora è assurdo" - dice emozionato a Silvia Toffanin - "Non mi sembra ancora vero, era un sogno talmente grande che ora mi sembra impossibile avercela fatta ed essere arrivato così in fondo. Sono veramente contento e felice".
E alla domanda della conduttrice se gli mancasse o meno casa, il ballerino confida: "È stata dura all'inizio, era la mia prima esperienza lontano da casa. Andando avanti però è andata sempre meglio, anche grazie alle persone che ho trovato in casetta. Voglio davvero un bene dell'anima a tutti".
"La mancanza era maggiore quando mi sentivo giù e magari sentivo il bisogno anche solo di un abbraccio per stare meglio. Grazie ai miei compagni sono riuscito a superare quei momenti, non smetterò mai di ringraziare anche loro perché se sono andato avanti è anche grazie a loro" conclude il ballerino Emiliano Fiasco.