"Amici", Nicola Marchionni ritrova Valentina Pesaresi a "Verissimo"

Il ballerino di "Amici" Nicola Marchionni ritrova a "Verissimo" grazie a Silvia Toffanin l'amica e compagna di avventura Valentina Pesaresi. "L'ho chiamata subito appena sono uscito, le ho chiesto come stava e se potevamo organizzare un'uscita insieme", confida alla conduttrice prima di ricevere la sorpresa in studio.
I due, durante il loro percorso nella scuola di Canale 5, hanno condiviso un'amicizia speciale. "Non ci siamo ancora visti. Le ho chiesto se possiamo vederci questo fine settimana, quanto tornerò a casa" racconta il ballerino ripercorrendo i momenti successivi alla sua uscita dal programma.
"Ho organizzato tutto io" annuncia Silvia Toffanin mentre a sorpresa Valentina Pesaresi entra poi in studio e tra i due scatta un abbraccio. La ballerina in una precedente puntata di "Verissimo" aveva dichiarato che le cose tra loro stavano andando molto bene: "Siamo abbastanza simili, ci divertiamo tanto insieme, mi piace molto come persona. Io vorrei continuare a vederlo anche fuori, vedremo".