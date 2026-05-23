"Amici", Nicola Marchionni ritrova Valentina Pesaresi a "Verissimo"

Il ballerino di "Amici" Nicola Marchionni ritrova a "Verissimo" grazie a Silvia Toffanin l'amica e compagna di avventura Valentina Pesaresi. "L'ho chiamata subito appena sono uscito, le ho chiesto come stava e se potevamo organizzare un'uscita insieme", confida alla conduttrice prima di ricevere la sorpresa in studio.