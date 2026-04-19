"Amici", eliminata Kiara: "È stata un’esperienza davvero straordinaria"
La ballerina della squadra di Emanuel Lo perde lo scontro finale a tre contro i cantanti Riccardo e Lorenzo
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È Kiara l’eliminata della quinta puntata del Serale di "Amici", andata in onda il 18 aprile. La ballerina della squadra di Emanuel Lo perde lo scontro finale a tre contro i cantanti Riccardo e Lorenzo, ed è costretta a lasciare il talent show.
Dopo aver comunicato il verdetto, Maria De Filippi le rivolge parole di grande affetto: "Mi dispiace che tu ti sia trovata in difficoltà con la lingua e che non sia emersa del tutto la persona dolce che sei". La conduttrice ricorda poi come tutti i ballerini passati dal programma abbiano trovato un percorso professionale, un messaggio pensato per incoraggiarla.
La giovane, visibilmente emozionata, commenta a caldo la sua uscita: "È stata davvero un’esperienza straordinaria per me". Le lacrime le impediscono quasi di parlare, ma riesce comunque a ringraziare i compagni: "Conservo tutte le amicizie che ho trovato, sono grata di aver avuto la possibilità di conoscervi tutti".
Prima di lasciare definitivamente la casetta, dedica un ultimo pensiero ai professori: "Li ringrazio tutti, mi hanno aiutato a superare ogni difficoltà". Si tratta di un addio carico di emozione, che lascia nella Casa un vuoto evidente ma anche il ricordo di un percorso intenso e sincero.