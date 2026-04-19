"Amici", eliminata Kiara: "È stata un’esperienza davvero straordinaria"

Dopo aver comunicato il verdetto, Maria De Filippi le rivolge parole di grande affetto: "Mi dispiace che tu ti sia trovata in difficoltà con la lingua e che non sia emersa del tutto la persona dolce che sei". La conduttrice ricorda poi come tutti i ballerini passati dal programma abbiano trovato un percorso professionale, un messaggio pensato per incoraggiarla.