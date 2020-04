"Amici 19", Maria De Filippi bacchetta Alessandra Celentano: "Sei irrispettosa nei confronti di Nicolai"

Nicolai Gorodiskii è il quarto classificato della finale di "Amici 19". Il ballerino è stato battuto dal suo diretto rivale nella danza, Javier, nel corso del primo girone. Il suo addio ha comunque creato qualche polemica: tutti i giudici e insegnanti del programma hanno voluto salutare il concorrente con una standig ovation ad eccezione di Alessandra Celentano e Timor.

Un gesto, quello di restare seduti, che non è piaciuto a Maria De Filippi. La conduttrice ha infatti punzecchiato Alessandra Celentano: "Lo trovo sbagliato, non educato. Ci si alza per educazione". Immediata la risposta della professoressa di danza: "Non mi alzo per nessuno, il rispetto ce l'ho lo stesso". "Non litighiamo anche oggi, che è la finale", ha concluso la presentatrice.