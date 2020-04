"Amici 19", Giulia, Javier, Gaia e Nicolai si sfidano per la vittoria

In prima serata su Canale 5 si conclude la 19esima edizione di " Amici ". Sono quattro i finalisti di una gara che si prevede accesissima e dove a farla da padrone sarà il talento. Le due cantautrici Gaia e Giulia e i due ballerini classici Nicolai e Javier si fronteggeranno davanti ai giudici del talent e per un premio del valore di 150 mila euro.

MARIA DE FILIPPI PRESENTA I QUATTRO FINALISTI - I ragazzi entrano in studio e Maria De Filippi ha una sorpresa: una riflessione personale sul loro percorso ad Amici. "Gaia noi ci siamo incontrate due anni fa e mi è costato dirti di no. L'altra estate invece sono stata felice di poterti dire che eri pronto. Non so chi vincerà stasera, ma per me hai già vinto... In bocca al lupo". E' il momento di Giulia: "Quando canti Napoli e Cocciante difendi te stessa, quando invece fai rap canti per difendere gli altri".

Infine ha una parola per Javier e Nicolai: "Siete simili, con caratteri molto forti: orgogliosi, permalosi e fieri. Per settimane vi siete combattuti con le coreografie, ma ora vi ho visto pranzare e applaudirvi a vicenda. Avete portato la danza su questo palco, complimenti". Il vincitore dell'anno scorso Alberto Urso entra in studio per fare un in bocca al lupo ai ragazzi e ricordare gli sforzi di medici e protezione civile in questo momento difficile.

PRIMA MANCHE La prima ad esibirsi è Gaia con "Because the night". La cantautrice al momento è anche prima al televoto, i cui proventi andranno alla Protezione Civile. Subito dopo è la volta di Javier, che manda baci alle giurate, poi sale sul palco Giulia con la grintosa "Dog Days Are Over". A chiudere la prima manche Nicolai.

Giulia e Gaia si confrontano su Aretha Franklin

