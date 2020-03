"Amici 19", Filippo Magnini ai concorrenti: "Chiamate scelte i vostri sacrifici" 

"Chiamate scelte i vostri sacrifici". Sono le parole di Filippo Magnini ai concorrenti di "Amici 19". Ospite in studio, insieme alla futura sposa Giorgia Palmas, l'ex nuotatore è stato assolto proprio qualche giorno fa dall'accusa di doping.

"Lei conosce ogni ferita di questo percorso", ha dichiarato Magnini della compagna e ai ragazzi del programma di Maria De Filippi ha detto: "Nella mia vita ho vinto tanto, ma ho anche perso tanto. Non smettete di credere in voi stessi". "Nulla di quello che ho conquistato in passato - ha continuato lo sportivo - mi ha preparato a quello che poi ho affrontato negli ultimi anni. Ho visto i miei genitori soffrire e ho dovuto spiegare a mio nipote di 8 anni di non essere un drogato".

Adesso che questo brutto periodo è ormai passato, Filippo Magnini ha spiegato sollevato: "Dopo tre anni ho visto le persone riguardami con gli stessi occhi di quando vincevo le gare". "Per vincere - ha concluso l'ex nuotatore - bisogna lottare fino in fondo".