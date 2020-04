"Amici", da Fedez una dedica speciale per la vincitrice Gaia Gozzi: "Spacca tutto"

Gaia Gozzi è la vincitrice della 19sima edizione di "Amici di Maria De Filippi". Tra le migliaia di fan che durante la finale hanno fatto il tifo per lei ce n'era anche uno speciale: Fedez . I due si conoscono da anni, per l'esattezza dal 2016, quando la catante italo-brasiliana partecipò alla decima edizione di "X-Factor", classificandosi seconda. All'epoca il marito di Chiara Ferragni era il suo giudice, e non ha mai smesso di credere in lei.

LEGGI ANCHE > "Amici 19", gli artisti italiani cantano da casa "Un senso" di Vasco Rossi

Gaia non aveva mai fatto mistero di aver fatto altre esperienze nei talent prima di arrivare ad "Amici". Due anni fa aveva già incontrato Maria De Filippi, che durante la puntata del 3 aprile ha ricordato: "Gaia noi ci siamo incontrate due anni fa e mi è costato dirti di no. L'altra estate invece sono stata felice di poterti dire che eri pronta. Non so chi vincerà stasera, ma per me hai già vinto... In bocca al lupo". Prima ancora si era classificata seconda a "X Factor" , dietro ai Soul System.

LEGGI ANCHE > Gaia Gozzi è la vincitrice di "Amici 19"

Poche ore prima della finale del talent di Maria De Filippi, Fedez ha condiviso una storia su Intsgram per sostenere la Gozzi. "Non seguo 'Amici' ma ho letto della finale di stasera", ha scritto il rapper. "Abbiamo condiviso un bellissimo viaggio insieme e non posso che augurarti ciò che meriti. Spacca tutto Gaia", ha concluso. Nel video postato si vede il momento in cui, durante il Live del talent canoro, ha salutato la sua "allieva", spendendo per lei parole di grande incoraggiamento: "E' arrivato il momento di andare là fuori e ritagliarti il tuo posto d'onore nella scena musciale italiana", le aveva detto quattri anni fa. E le ha portato fortuna.

Potrebbe interessarti anche: