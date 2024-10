"Amici 24", Trigno, Ilan e Senza Cri al televoto con i loro inediti

La prima ad esibirsi per il ballo, davanti alla giudice Abbagnato è Alessia, ballerina di latino-americano scelta da Alessandra e che ha perso due chili e mezzo, come confessa in seguito alla dieta che le ha dato Celentano.

Per il canto il primo allievo a scendere in campo è Nicolò che riceve i complimenti di D'Alessio: "Fai l'amore con la musica, continua così". Zerbi non concorda: Nicolò manca della parte interpretativa, perché “il canto non è solo tecnica“.

Tocca poi a Chiara, allieva della Scala, a cui la Abbagnato dice: "Hai tutto ciò che serve per ballare, insisti sulla personalità però...".

Per il canto è la volta di Diego, un Tiktoker con tanti followers tra il pubblico. "Hai un bel colore della voce e una bella personalità, lavora di più sull’intonazione.", gli dice D'Alessio.

Isobel fa la dimostrazione per Sienna, che poi balla ma non riceve i complimenti della Abbagnato, che invece le dice: "Devi ancora lavorare, non c'è perfezione nel ballo e devi migliorare anche fisicamente.

Si passa a Vybes che canta "Sciamu a ballare" e che piace molto a Gigi D'Alessio: "Sei da Oscar".

E' il momento di Alessio della squadra di Emanuel Lo, che si esibisce nel ballo di fronte a Eleonora Abbagnato: "Sei giovanissimo, si vede e si vede anche nella tua energia, un ottimo inizio. Hai tanta strada da fare, devi spingere tanto, si vede che hai voglia di fare”.

E' di nuovo la volta del canto con Ilan, della squadra di Rudy Zerbi, che canta “Amore che vieni, amore che vai”. Gigi si complimenta per la particolarità della voce ma gli dice che si vedeva che era troppo emozionato: "La prossima volta non ti muovere dal microfono, fai lavorare la faccia”.

Prima dell'esibizione di Daniele, della squadra della Celentano, Sebastian fa la dimostrazione. Dopo la performance di Daniele la Abbagnato dice: "Hai tante qualità, credo tu debba spingere su questo, molto bene”.

Per il canto tocca a Luk3, che canta “Mary”, con barre inserite. Per Gigi c'è ancora tanto da lavorare.

Maria mostra le classifiche parziali. Per il ballo c'è Daniele al primo posto e Sienna all'ultimo. Per il canto Nicolò è primo e Diego è quarto.

La performance di ballo di Teodora piace molto alla Abbagnato, che si complimenta.

Per il canto è la volta di Senza Cri, che canta "Luna". Gigi si complimenta: “Hai una bella padronanza, anche nelle barre, un flow interessante, la prendi con leggerezza".

Balla Rebecca della squadra della Lettieri.Per lei complimenti dalla Abbagnato.

Trigna è il prossimo allievo ad esibirsi per il canto. Per Gigi sembra più il frontman di una band e deve lavorare sull’intonazione e sull’estensione. Infine ultima della gara è Alena, sempre per il canto. A causa di problemi di gola la sua esibizione non è delle migliori e D'Alessio la invita a lavorare di più sull'estensione della voce.