"Amici 21", l'incursione tutta da ridere di Sabrina Ferilli "contro" Maria De Filippi: "Ciao cornutella"

"

Ciao cornutella

Sabrina Ferilli

Amici 21

appellativo più simpatico

", scritto su un foglio di quaderno e mostrato alla telecamera. Cosìentra in scena nel corso della finale di "", stupendo non poco Maria De Filippi. "Mi sono consultata con tutti ed è venuto fuori l'. Loro non volevano il diminutivo, però io, per amicizia, l'ho messo", specifica l'attrice romana.

"Questi sono i miei

momenti di rivincita

"vittima" a "Tu Si Que Vales"

curiosa di capire chi vincerà

", continua divertita Ferilli, spessodegli scherzi di De Filippi. "Vi vedrò fino alla fine, sono molto", aggiunge, prima di complimentarsi con tutti i cantanti e tutti i ballerini in gara,